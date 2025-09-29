Атаки ВСУ: какие регионы России оказались под ударом к утру 29 сентября

Предотвращены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские регионы. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака дронами самолетного типа велась с 23:00 мск 28 сентября до 7:00 мск 29 сентября. Больше всего было сбито беспилотников над территорией Брянской области – 24.

Также 21 БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО над Белгородской областью, по девять дронов атаковали Воронежскую и Смоленскую области, семь были уничтожены в небе над Калужской областью, четыре - над территорией Московского региона, три - над Орловской областью и один - над территорией Курской области, уточнило российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Смоленская область

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Смоленскую область успешно отражена, обошлось без жертв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет. В настоящее время оперативные службы работают на местах происшествий», — уточнил глава региона.

Он также призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о них по телефону экстренных служб 112.

Воронежская область

В Воронежской области над пятью районами и двумя городскими округами уничтожено девять украинских БПЛА. Сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены. Осмотр территорий продолжается», — отметил глава региона, подчеркнув, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется.

Калужская область

Беспилотники были уничтожены сегодня и над территориями шести районов Калужской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Два БПЛА уничтожены над территорией Сухиничского района, по одному - над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Людиновского и Хвастовичского районов», — пояснил он.

По словам губернатора, по предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ограничения на полеты

Сегодня ночью были введены ограничения на полеты в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и Жуковского (Раменское). Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Жуковский», — отметил он.

Напомним, что 24 сентября украинские БПЛА и морские дроны атаковали Новороссийск. Удар был направлен на центральную часть города, в том числе гостиницу. В результате атаки погибли два человека, 12 пострадали.