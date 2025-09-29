Погибший мирный житель и разрушения: Гладков рассказал об ударах по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по инфраструктуре Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отмечается, над Алексеевским округом сбиты 8 беспилотников без последствий. Белгород подвергся двум ракетным ударам с 6 боеприпасами. Пострадало 3 человека, один из них — 17-летний юноша с баротравмой, он получает лечение. Повреждены инфраструктура, 10 гаражей, коммерческая и 2 транспортные единицы.

В поселке Октябрьский и селах Ближняя Игуменка, Бочковка, Варваровка, Вергилевка, Лозовое, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Пуляевка, Репное, Салтыково, Соловьевка, Соломино и Устинка зафиксированы одна артиллерийская атака и 26 беспилотных налетов. Из них 20 дронов были нейтрализованы, уточнил губернатор.

Также сообщается, что в Борисовском районе атакованы 6 беспилотников, 3 сбиты. В селе Зозули повреждены дом и автомобиль. В Валуйском округе атакованы 17 беспилотников, 10 сбиты. В селах Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Шведуновка, Шелаево и хуторах Бабка, Конотоповка, Леоновка выпущен 1 снаряд. В Леоновке повреждён дом.

Кроме того, Гладков подчеркнул, что в Волоконовском районе были атакованы поселок Малиново, села Новоивановка и Погромец, а также хутора Давыдкин и Екатериновка. Всего было зафиксировано шесть беспилотных летательных аппаратов, из которых три были уничтожены. В поселке Малиново пострадали автомобиль и два частных дома.

Также отмечается, что в Грайворонском округе по поселку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Дроновка, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Смородино выпущено 17 боеприпасов и совершено 14 атак беспилотников, один из которых сбит. В Новостроевка-Первая мирный житель погиб при детонации FPV-дрона.

Над Корочанским районом силами ПВО были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Жертв и разрушений нет. В Красногвардейском районе также были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Никаких последствий не зафиксировано.

«Поселки Красная Яруга, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Надежевка, Колотиловка, Репяховка, Романовка и Староселье, подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 29 боеприпасов, и атакам 17 беспилотников», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Кроме того, сообщается, что в Репяховке мужчина погиб при взрыве, боец самообороны ранен. В селе после атаки БПЛА загорелся дом. В Ракитянском районе дроны повредили КамАЗ и грузовик. Над Старооскольским округом сбиты 5 дронов, последствий нет. В Шебекино и окрестностях выпущены боеприпасы и атакованы 13 дронов, повреждены машины и дома, частично разрушены постройки и газовая труба.