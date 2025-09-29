Индия заинтересована в покупке российских С-400 и С-500

Индия, впервые применившая российские системы ПВО С-400 "Триумф" в боевых условиях минувшей весной против Пакистана, рассматривает возможность приобретения дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) этого типа, а также закупку нового поколения российских противовоздушных систем С-500 "Прометей".

Как сообщает индийское издание The Print, которое ссылается на источники в правительстве Индии, в Нью-Дели обдумывают закупку дополнительных комплексов С-400. Их поставка может быть оформлена в рамках опциона, предусмотренного подписанным в 2018 году российско-индийским соглашением о закупке южноазиатской республикой этого ЗРК на сумму в 5,43 миллиарда долларов США.

Интерес Нью-Дели к российским системам ПВО объясняется их высокой боевой эффективностью, продемонстрированной во время последнего индийско-пакистанского конфликта в мае этого года. Тогда, напомним, Индия провела контртеррористическую операцию "Синдур" против целей в Кашмире и на территории Пакистана. Системы С-400 были задействованы для поражения истребителей противника, а также для отражения ракетных ударов по индийской территории.

Также в Индии рассматривается вопрос о закупке у РФ перспективных зенитных систем С-500 "Прометей", которые предназначены для поражения всех имеющихся средств воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей, сообщило The Print.