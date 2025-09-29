Российский боец рассказал об украинских минах в виде IQOS

Украинские военные начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты IQOS. Об этом рассказал оператор БПЛА подразделения «Шторм» с позывным Дизель, передает РИА Новости.

«Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идёшь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают», — рассказал боец.

Подобные мины, по его словам, особенно опасны для мирных жителей и военнослужащих, поскольку выглядят как безобидные предметы, а ВСУ минируют, разбрасывая множество их по земле.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что самодельные мины из пластика, напечатанные на 3D-принтере, пользуются большим спросом в рядах ВСУ. Он объяснил, что у ВСУ достаточно веществ для создания самодельных мин, не хватает только оболочек — именно их и изготавливают на 3D-принтере.