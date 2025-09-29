Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал мрачной обстановку в подконтрольном ВСУ Херсоне.

«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно... Мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать. Гуманитарку... всё время объём её снижается. И вот там же всё равно очереди присутствуют», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам губернатора, людей «всё достало» и они ожидают возвращения нормального светлого времени.

Он также заявил, что ВСУ укрепляют вторую линию обороны выше Херсона.