Подразделения группировки ВС РФ "Юг" блокировали украинских военных из штурмовых бригад "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) и "Лють" у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

Окружение стало возможным благодаря грамотной тактике российских военных на одном из важнейших участков фронта, отметили в Минобороны РФ.

Блокированные с трех сторон боевики прижаты к Клебан-Быкскому водохранилищу. На предложение сложить оружие окруженные ответили отказом. Теперь артиллерия и авиация ВС РФ завершают их планомерное уничтожение.

Противник пытается доставлять своим подразделениям еду и боеприпасы по воде, но плоты и лодки также уничтожаются.

Тем временем ВКС России нанесли новый удар ФАБ-3000 по позициям 110-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области. Это соединение дважды теряло штаб после ракетных ударов ВС РФ, а в последнее время кочует, спасаясь от бомбежек. Но тщетно.