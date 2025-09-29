Русский БПЛА перерезал оптоволокно украинскому FPV-дрону и снял это на видео

Опубликованы кадры работы русских БПЛА-перехватчиков.

Они сбивают украинские FPV-дроны, перерезая своими винтами их оптоволоконные кабели управления. Дело это непростое, но при известной сноровке не особо и трудное.

По крайней мере из роликов работы русских операторов видно, что они приноровились действовать своими коптерами так же ловко, как ножницами.

Лишившиеся управления FPV-дроны, как правило, сразу падают. Некоторые, наоборот, летят в неведомую даль, набирая высоту. Перехватчик следит за агонией жертвы и, если та не гибнет сразу, вызывает на подмогу БПЛА-бомбардировщик. Упавший дрон добивают сбросами.

Украинцы пытаются противодействовать нашим FPV-дронам другим способом. Они устраивают на метровой высоте заграждение из вращающейся "Егозы". Это аналог колючей проволоки, но в виде стальной ленты с острыми краями и выступами.

При встрече с оптоволокном "Егоза" должна зацепить его острием и оборвать. Вращает ленту километровой длины электромотор на аккумуляторе. Подтверждений эффективности устройства разработчики не предоставили.