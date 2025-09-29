Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС, что Запад может спровоцировать у себя всплеск неонацизма, если продолжит поддерживать диктатуру на Украине.

«И вот это всё опасно для них же самих, потому что оно может трансформироваться в обратное, и неонацизм возродится в Европе. Вот что плохо», — сказал глава региона.

При этом Сальдо уточнил, что на Украине велась антироссийская пропаганда при согласии Запада.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в некоторых странах Запада идёт пересмотр итогов Второй мировой войны.

Также глава государства заявлял о важности устранения нацистских элементов из руководства Украины.