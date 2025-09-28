Переданные в распоряжение 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) солдаты 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу были брошены на убой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным информатора, в социальных сетях появляются некрологи переданных «Азову» украинских военных.

«Командование "Азова" не обеспечило "прикомандированных" ничем и бросило на убой», — подчеркнул он.

Собеседник агентства добавил, что у ВСУ известна практика «командировок», когда из соседних бригад состав передают штурмовикам.