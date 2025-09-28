Жителям Купянска рассказали, как пешком эвакуироваться из города на фоне боев

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского телеканала «Первый» сообщил, что на фоне боев в центре Купянска город закрыли для всех, кроме военных.

© Газета.Ru

Он назвал населенный пункт закрытой территорией. Ситуация там сложилась критическая: силы противника находятся на его территории, и ВСУ проводят контрдиверсионную операцию.

«Эвакуация, к сожалению, максимально усложнена. И единственный сейчас способ уехать — это выйти пешком за территорию Купянска», — сказал Беседин.

Чиновник добавил, что за помощью можно обратиться и к солдатам ВСУ. Как только жители выйдут за пределы города, им помогут волонтеры, полицейские или военные. Беседин рассказал, что в общине все еще остаются 1640 граждан.

«Если мы говорим за правобережную часть города Купянска, это 680 жителей, которые все еще находятся там. Опасность, угроза для жизни каждую секунду», — отметил глава администрации.

В начале недели в российском Минобороны сообщили, что украинская армия превратила город Купянск в Харьковской области в хорошо укрепленный район. Населенный пункт фактически стал «крепостью» с железобетонными сооружениями и минными полями.