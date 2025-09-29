Израильская армия осадила больницу в Газе

После израильского обстрела не менее 90 палестинцев оказались заблокированы в здании больницы в городе Газа. Об этом сообщает информационное агентство WAFA. По имеющимся данным, израильские войска выпустили по больнице "Хиллу" несколько артиллерийских снарядов.

Среди заблокированных на территории медицинского учреждения находятся онкологические больные и не менее 12 недоношенных. Панарабский телеканал Al Jazeera сообщил, что здание больницы окружено израильскими танками и тяжелой техникой, которые перекрыли въезд и выезд. 28 сентября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила еще один высотный дом на юге сектора Газа. Израильская армия начала расширять наземное наступление в секторе Газа 16 сентября.

Как пишет газета Jerusalem Post, израильские военные уже взяли под контроль большую часть территории города.