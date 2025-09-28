В Харьковской области Вооруженные силы РФ ликвидировали девять офицеров НАТО. Об этом в своем Telegram-канале «Рамзай» сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По информации Шурыгина, жертвами боев на купянском направлении стали военные из США, Швеции, Польши, Южной Кореи, Австралии, Франции, Италии и Нидерландов. Их фотографии с именами были размещены в украинском паблике «Мемориал», где их называют «волонтерами».

В конце августа бывший офицер американской армии Станислав Крапивник сообщил, что больницы в Харькове заполонили французы и немцы. По его словам, так НАТО не только помогает Киеву с резервами, но и сам Североатлантический альянс набивает руку для возможной будущей войны с Россией. Крапивник утверждает, что медучреждения Харькова стали своеобразным перевалочным пунктом наемников НАТО, а их лечением занимаются иностранные доктора.