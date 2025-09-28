На Украине оценили вероятность отмены мобилизации

Мобилизацию и военное положение на Украине никто отменять не будет. Об этом в эфире YouTube-канала «Говорить Великий Львів» заявил нардеп Роман Костенко.

Костенко считает, что возвращения к ситуации 2021 года не будет: «Например, нужно ли сразу отменять военное положение? Ну, я сомневаюсь, потому что Россия никуда не денется». По мнению украинского нардепа, возможность отмены мобилизации и военного положения не будут рассматривать даже после завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Роман Костенко предположил, что Киеву придется держать армию из 600-800 тысяч человек из-за того, что на границе с Украиной останется около 700 тысяч русских солдат. По его мнению, численность украинской армии зависит от того, какие гарантии будут предоставлены Киеву в рамках мирного соглашения.

«Я уверен, что сначала демобилизуют тех, кто служит с первых дней. Но ведь на их место нужно, чтобы пришел кто-то другой», — подчеркнул депутат.

Костенко добавил, что из-за необходимости в новых людях мобилизация будет продолжаться.

Ранее Telegram-канал Mash выяснил, что украинцы начали платить сети ресторанов McDonald’s за трудоустройство, которое дает бронь от мобилизации. Взятка при трудоустройстве может составлять 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) при том, что зарплата в сети примерно в 25 раз меньше.