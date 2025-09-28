Вэнс оценил вероятность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk

Вашингтон обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, рассказал в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

26 сентября газета The Telegraph сообщила, что Владимир Зеленский на встрече с Трампом призвал предоставить ВСУ Tomahawk. Журналисты попросили вице-президента раскрыть, планируются ли поставки ракет этого типа украинским военным.

«Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент [США Дональд Трамп]. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — отметил Вэнс.

Чиновник пояснил, что интересы Соединенных Штатов — движущая сила решений президента в сферах внешней политики и обороны. Он добавил, что в рамках этой же политики будет принято решение о поставках ракет.

«Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас», — отметил вице-президент.

По его словам, Москва в последние недели отказывается от двусторонних встреч с украинский стороной, а также от трехсторонних встреч. Он уточнил, что США «по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое».

Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 2400 км и способны обходить современные системы противовоздушной обороны.

Согласно договору о ракетах средней и меньшей дальности ДРСМД, ракеты Tomahawk можно было размещать только на кораблях.

В 2019 году США вышли из этого соглашения и начали разрабатывать сухопутную версию этих ракет. Сейчас на вооружении американской армии появилась наземная пусковая установка Typhon, которая способна применять как универсальные ракеты SM-6, так и крылатые Tomahawk.