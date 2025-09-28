МИД Польши: посольство республики в Киеве повреждено обломками ракеты

Посольство Польши в Киеве было повреждено обломками российской ракеты. Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, передает RMF FM.

«Элемент снаряда или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела, а после попал в кухонное помещение. Никто не пострадал», — сообщил Вронский.

По его словам, инцидент никак не повлияет на работу посольства.

Как ранее писала «Свободная Пресса», министерство обороны РФ сообщило подробности массированных ударов, которые минувшей ночью российская армия нанесла по объектам ВСУ на Украине.

