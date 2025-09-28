Генсек НАТО раскрыл итог конфликта на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте раскрыл итог конфликта на Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Так, Рютте предположил, что украинский конфликт завершится переговорами.

«Каждый конфликт заканчивается, хотя не всегда переговорами: мы выиграли Вторую мировую войну, мы выиграли холодную войну с Рейганом и Тэтчер», — отметил он.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский может быть уверен в защите страны после любого мирного соглашения или прекращения огня. Также генсек НАТО добавил, что президент России Владимир Путин «хочет все, но знает, что не сможет этого добиться».

Ранее Рютте заявил о непрерывных поставках оружия на Украину. Кроме того, он отметил, что Североатлантический альянс будет покрывать расходы на них.