Названы объекты, атакованные ночью в Киеве

Стало известно, какие объекты военного назначения были поражены в ходе ночных ударов по Киеву 28 сентября. Об этом рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, пишет «АиФ».

Эксперт отметил, что целями могут быть складские помещения, куда приходит помощь стран Запада, которая затем распределяется частям ВСУ.

Также удары наносятся по энергетически важным объектам. Это трансформаторы и ТЭЦ, которые обеспечивают энергией властные структуры и заглубленные командные пункты, где находится руководящие силовики Киева, натовцы и иностранные советники.

ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли удар возмездия по Украине

Важной целью являются и объекты, которые поставляют или производят боеприпасы, ремонтируют боевую технику. По словам генерала, «как только такие объекты выявляются, с периодичностью в 2-3 дня по ним наносится удар».

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по складам, на которых хранились истребители F-16.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и военным аэродромам.