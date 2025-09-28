Названы объекты, атакованные ночью в Киеве

Майк Габриелян

Стало известно, какие объекты военного назначения были поражены в ходе ночных ударов по Киеву 28 сентября. Об этом рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, пишет «АиФ».

Названы объекты, атакованные ночью в Киеве
© Global Look Press

Эксперт отметил, что целями могут быть складские помещения, куда приходит помощь стран Запада, которая затем распределяется частям ВСУ.

Также удары наносятся по энергетически важным объектам. Это трансформаторы и ТЭЦ, которые обеспечивают энергией властные структуры и заглубленные командные пункты, где находится руководящие силовики Киева, натовцы и иностранные советники.

ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли удар возмездия по Украине

Важной целью являются и объекты, которые поставляют или производят боеприпасы, ремонтируют боевую технику. По словам генерала, «как только такие объекты выявляются, с периодичностью в 2-3 дня по ним наносится удар».

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по складам, на которых хранились истребители F-16.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и военным аэродромам.