В Минобороны рассказали о ходе боев в Кировске в ДНР

Российские войска проводят зачистку пригородной территории в Кировске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории», — сообщили в ведомстве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что взятие российскими войсками населенного пункта Дроновка в ДНР способно нарушить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении. По оценке эксперта, если российским военным удастся занять Дроновку и продвинуться в направлении Платоновки, то ВСУ будут отрезаны от логистических узлов в северной части Северска.

До этого ВСУ начали перебрасывать войска к курской границе. Атаки были отражены российскими войсками.