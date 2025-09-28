Сошедшую с траектории ракету Patriot в Киеве сняли на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военная хроника».

Камеры наблюдения, предположительно, запечатлели пуски зенитных ракет комплекса Patriot в украинской столице для перехвата ракет Х-101. На размещенных кадрах видно, как после пуска один из снарядов набирает скорость, а затем сразу уходит с траектории и улетает в жилые дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль передал Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. По его словам, поставка состоялась еще месяц назад. Более того, Зеленский отметил, что в скором времени Украина получит еще две аналогичные установки.