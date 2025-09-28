Атаку по объектам Украины транслировали в прямом эфире

Ночные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) транслировали в прямом эфире. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны».

В материале говорится, что кадры комбинированного удара по Украине Вооруженными силами (ВС) России в ночь на 28 сентября можно было увидеть в прямом эфире. Трансляцию нашли на видеохостинге YouTube. На видео можно заметить попадания по объектам и работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

Так, в ролике увидели пуск с украинской системы ПВО. Авторы канала подчеркнули, что ракета уходит в сторону жилых кварталов и взрывается практически на земле.

ВС России атаковали объекты ВСУ в Киеве и области в ночь на 28 сентября. В частности, цели были поражены беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Герань».

ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли удар возмездия по Украине

В июле оказалось, что момент удара Израиля по зданию Генерального штаба в Дамаске попал в прямой эфир сирийского телеканала Syria TV. В результате раздался мощный взрыв, который напугал журналистку.