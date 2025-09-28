Момент запуска зенитной ракеты по дому в Киеве попал на видео

Пуск зенитной ракеты из ЗРК Patriot по дому в Киеве попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах можно заметить, что ракета на высокой скорости летит по дуге. Преодолев большое расстояние, она влетела в неизвестный объект, после чего произошел яркий всплеск света.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило о повреждении пятиэтажного дома в Киеве.

ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли удар возмездия по Украине

Спустя некоторое время мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале писал, что повреждения от ночной атаки ВС России получили около 20 объектов в шести районах Киева.

Утром RT в Telegram-канале сообщили, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным канала, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны.

Помимо этого, взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой,