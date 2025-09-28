ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли удар возмездия по Украине

Российские военные в ночь на воскресенье, 28 сентября, нанесли масштабный комбинированный удар по тылам ВСУ, в ход пошли и дроны, и крылатые ракеты, пишут «Аргументы и факты».

Украинские пользователи соцсетей назвали удар очень плотным, рассказали, что по всей территории страны горят железнодорожные узлы.

Так, в Бахмаче Черниговской области, важном логистическом центре, прогремело не менее семи взрывов, загорелась важная узловая станция, нефтебаза, склады и военная часть, расположенная рядом с железной дорогой.

Российские «Герани» окружили Киев

В Черниговской области в Нежинском и Прилукском районах под удары попали узлы связи и склады военного назначения. В Сумской области загорелись строения на узловой станции в Конотопе.

«Украинские аналитики уже подняли вой: если узловая станция в Конотопе надолго выйдет из строя, на обороне Сум можно будет ставить крест. Всё снабжение и переброска сил идут именно через эту станцию», — заметили журналисты.

В Миргороде и под Киевом российские военные атаковали аэродромы. При отражении атаки пострадали жилые дома — на них упали обломки зенитных ракет.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ нанесли удары по российским городам, отправили сотни дронов на Новороссийск, Брянск, Белгород, Туапсе, Москву, Тулу, Калугу, Волгоград. Беспилотники были сбиты расчетами ПВО.