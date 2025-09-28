Командование ВСУ отказалось передавать дроны и гумпомощь 57-й отдельной мотопехотной бригаде, потому что ее командир является другом экс-президента Украины Петра Порошенко* и продвигает его интересы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник отметил, что сейчас для 57-й бригады ВСУ в Волчанске складывается критическая ситуация.

«Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг — полковник Евгений Солодаев — продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Владимира Зеленского Петра Порошенко», — сказал источник.

Известно, что Солодаев начинал службу в почетном карауле Порошенко и является его ближайшим соратником.

Ранее военный эксперт сообщил, что российская армия за неделю расширила зону контроля близ Волчанска.

*— физическое лицо, признанное на территории РФ террористом.