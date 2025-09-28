Очевидцы сняли масштабный комбинированный удар ВС России по Украине

Российская Газета

По Сети расходятся кадры комбинированного удара ВС России по Украине, который стал одним из самых масштабных за время СВО.

Сообщается, что в атаке 28 сентября были задействованы дроны-камикадзе "Герань", крылатые ракеты, а также гиперзвуковые "Кинжалы". Цели были поражены в Киеве и Киевской области, Одессе, Харькове, Запорожье, Сумах.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ нанесли не менее 20 ударов в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам. На месте прилетов возникли мощные пожары. Также он сообщает о поражении базы ВМС Украины в Очакове Николаевской области.