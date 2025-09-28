Очевидцы сняли масштабный комбинированный удар ВС России по Украине

По Сети расходятся кадры комбинированного удара ВС России по Украине, который стал одним из самых масштабных за время СВО.

© Российская Газета

Сообщается, что в атаке 28 сентября были задействованы дроны-камикадзе "Герань", крылатые ракеты, а также гиперзвуковые "Кинжалы". Цели были поражены в Киеве и Киевской области, Одессе, Харькове, Запорожье, Сумах.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ нанесли не менее 20 ударов в Киеве и Киевской области по объектам ПВО и военным складам. На месте прилетов возникли мощные пожары. Также он сообщает о поражении базы ВМС Украины в Очакове Николаевской области.