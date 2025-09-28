Маневр российских подлодок лишил Японию дара речи

Россия напугала Японию одним маневром с подлодками в ответ на ее территориальные претензии — призывы Токио к Москве вернуть Курилы. Об этом рассказали журналисты издания Baijiahao (эксклюзивный перевод АБН24).

© Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Непростые отношения РФ и Японии обостряются тем, что японская сторона все более настойчиво требует возвращения Курильских островов, доходит и до угроз. Ранее японцы развернули ракеты Typhoon производства США, дальность которых достигает Курил и Дальнего Востока.

«Тот факт, что Россия и Япония за восемь десятилетий не смогли подписать мирный договор — поистине уникальное явление в истории международных отношений. Оно демонстрирует, насколько глубоко укоренилось недоверие между странами», — указывают китайские аналитики.

Россия, в свою очередь, многократно заявляла, что не собирается отдавать Курилы, и предупреждала о последствиях, если Япония не прекратит на этом настаивать. В итоге российская сторона отреагировала на размещение Японией американских ракетных комплексов, и этот ответ напугал японцев.

«Токио лишился дара речи — российские и китайские подлодки начали кружить вокруг Японии», — указано в статье.

Выяснилось, что подводные лодки России и Китая провели совместное патрулирование, пройдя через Восточно-Китайское и Японское моря. Прием осуществили с помощью российской субмарины класса «Варшавянка» и китайской Type 039А, они обе знамениты тем, что двигаются бесшумно и незаметно. Вместе они практически полностью обогнули архипелаг японских островов.

Отмечается, что японским военным не удалось отследить передвижения этих подлодок, поэтому возможность Токио отразить потенциальный удар была поставлена под сомнение. Объединение России и Китая для совместных операций стало для Японии настоящим геополитическим кошмаром, сделали вывод обозреватели из КНР.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов. Впервые за семь лет власти заявили о планах закрепить «принадлежность» островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи за Токио.