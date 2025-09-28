Кадыров рассказал об успешной операции ВС России в зоне СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об успехе российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В своем Telegram-канале он заявил, что на Харьковском направлении был уничтожен пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом.

© пресс-служба главы Чеченской Республики

На кадрах, опубликованных Кадыровым, видно движущийся по дороге объект. Российские военнослужащие навели на цель ударные беспилотники, и через несколько секунд автомобиль с бойцами ВСУ взорвался. На другом видео можно увидеть последствия этого удара ВС России: автомобиль с разбитыми стеклами и помятым кузовом остался стоять на обочине дороги.

Глава Чечни уточнил, что очередным успехом в зоне СВО отметились подразделения группы Апти «Охотника» спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 1431-го мотострелкового полка.