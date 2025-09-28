Сальдо: ВСУ осознанно бьют по гражданским объектам, проигрывая на поле боя

Вооруженные силы Украины реагируют на проигрыш на поле боя осознанными ударами по гражданским объектам в Херсонской области. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Противник, не имея возможности успешных действий против нашей армии, пытается поражать объекты гражданского назначения. <…> На прошлой неделе дрон снова прямиком был нацелен и вывел из строя карету скорой помощи. К счастью, все, кто в ней был, остались живы. <…> Они осознано, когда у FPV-дрона заканчивается запас энергии, могут его на мотоциклиста направить, на легковой автомобиль, в котором едут обычные мирные граждане", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что ВСУ и иностранные наемники делают все, чтобы навредить мирным людям.