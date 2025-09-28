Полковник Матвийчук: в ВСУ стали бросать женщин-служащих в штурмовые группы
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что на сегодняшний день в ВСУ служат порядка 25 тыс. женщин. По его словам, украинское руководство стало бросать их в штурмовые группы.
«До недавнего времени они были в медицине, в связи, а также операторами дронов. Сегодня их бросают уже на передовую в качестве снайперов, автоматчиков и даже иногда включают в штурмовые группы», — сказал он.
В РИА Новости ранее писали, что на Украине идёт подготовка к мобилизации женщин.
Украинский военный волонтёр Мария Берлинская в интервью YouTubе-каналу LB live также призвала женщин на Украине готовиться к мобилизации.