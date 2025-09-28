Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский БПЛА над регионами России

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО сбили за ночь над регионами страны 41 украинский беспилотник.

По данным ведомства, 12 БПЛА было уничтожено над территорией Курской области, десять — над территорией Брянской области, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Тульской, три — над Ярославской, два — над Ростовской и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей.

Ранее три мирных жителя были ранены в результате атак дронов ВСУ в Шебекино.

Также сообщалось, что в Запорожской области из-за атаки ВСУ произошло отключение электричества.