Аксёнов: в урегулировании на Украине заинтересована в первую очередь Россия

Россия в большей степени на мировой арене заинтересована в завершении конфликта на Украине, подчеркнул в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Я думаю, в первую очередь заинтересована наша страна... Но, опять же, это всё ориентировано на достижение политических целей и задач, которые были поставлены нашим лидером. Но точно мы не хотим воевать с украинским народом», — сказал он.

При этом Аксёнов отметил, что киевский режим заставил своих граждан вступить в эту войну.

«Они приняли решение оказывать сопротивление, что сегодня выходит боком для всех — большие потери. Жаль, что гибнут люди в мирное время», — добавил глава региона.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что глава МИД России Сергей Лавров своей речью на Генассамблее ООН, в которой он заявил о стремлении Москвы к мирному урегулированию украинского конфликта и обвинил Европу в попытке развязать третью мировую войну, уложил на лопатки сторонников гегемонии Запада и русофобов.