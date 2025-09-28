Сальдо заявил, что Карантинный остров Херсона взят под полный огневой контроль

Карантинный остров, на котором расположен микрорайон Херсона «Корабел», взят под полный огневой контроль.

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что ВСУ продолжают использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий.

«Полностью «очистить» остров в условиях постоянного противодействия и ночных проникновений пока нереально, но контроль за ситуацией у наших военных постоянный, наносится системный огневой урон по вражеским точкам», — цитирует главу региона РИА Новости.

Сальдо добавил, что операторы БПЛА и артиллерия ВС России наносят удары по противнику.

Несколько недель назад ВС России взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев.