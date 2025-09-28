Американский журнал Forbes пишет, что российские вооруженные силы применяют усовершенствованные беспилотные летательные аппараты для реализации новой тактики против подразделений ВСУ. Согласно публикации, российские войска создают перед своими передовыми позициями специальные «зоны поражения», используя комбинацию оптоволоконных и традиционных дронов.

Как отмечает издание, эти зоны эффективно затрудняют координацию действий украинских сил и серьезно осложняют снабжение их группировок. Применение беспилотников-ретрансляторов потенциально способно удвоить площадь такой зоны воздействия.

Forbes признает, что расширение радиуса действия дронов позволяет наносить удары в ближнем украинском тылу, дезорганизуя логистику и перемещения войск, что дает российским подразделениям оперативное преимущество.

