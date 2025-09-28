Бойцы российской группировки «Запад» эвакуировали двух военнослужащих ВСУ в районе Кировска, которые подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны своих же подразделений после попытки сдаться в плен. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, украинские солдаты вывесили на своей позиции белый флаг.

По данным источника, российская разведка в течение некоторого времени наблюдала за позицией, где находились военнослужащие ВСУ. После того как они продемонстрировали белый флаг и вышли на контакт через российский дрон, их, вероятно, засек украинский беспилотник. Это привело к тому, что по позиции был открыт огонь из ствольной и реактивной артиллерии ВСУ.

Российским подразделениям удалось подавить огневую активность противника с помощью контрбатарейной борьбы, что позволило в период затишья эвакуировать двух украинских военных. Один из эвакуированных получил ранение, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

