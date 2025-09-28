NDR: бундесвер завершил крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге

Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR. Сообщалось также, что в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики.

"Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу", — говорится в материале.

О том, что ФРГ усилит свое военное присутствие на восточных границах НАТО из-за инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши, заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Конелиус.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию "беспрецедентной" и обвинил Россию в провокации. Минобороны РФ отвергли обвинения.