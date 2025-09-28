В Тульской и Липецкой областях объявили опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а в Липецкой области - режим воздушной опасности. Об этом сообщили губернаторы Дмитрий Миляев и Игорь Артамонов в своих Telegram-каналах.

© Газета.Ru

"Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112", - написал глава Тульской области.

Артамонов сообщил, что режим воздушной опасности действует на всей территории региона. Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами региона были и сбиты шесть беспилотников.

По его словам, в результате атаки БПЛА никто не пострадал, информации о разрушений не поступало. До этого в Минобороны сообщили, что системы ПВО за час сбили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины над территориями четырех регионов России. По информации оборонного ведомства, семь украинских дронов уничтожили над Белгородской областью.

Еще шесть — над Воронежской. При этом над территорией Ростовской области сбили три беспилотника, а над Крымом — 1, уточнили в министерстве.