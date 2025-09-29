Минобороны: в России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника

В ночь на понедельник, 29 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, в период с 23:00 28 сентября до 7:00 29 сентября по московскому времени силы ПВО перехватили 78 дронов. Из них 24 сбили над Брянской областью, 21 — над Белгородской, по девять — над Воронежской и Смоленской областями, семь — над Калужской, четыре — в Московском регионе, три — в Орловской области и один — в Курской.

Накануне средства ПВО за девять с половиной часов ликвидировали над южными регионами России 14 украинских беспилотников. В период с 13:30 до 23:00 они сбили 13 дронов над Белгородской областью и один — над Курской. Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгородской области.

В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.