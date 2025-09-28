Во Львовской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) открыл огонь по людям во время вручения повестки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

© Lenta.ru

По словам собеседника агентства, украинский военком открыл огонь из-за сопротивления мобилизованного мужчины.

«Сторонники жесткой мобилизации неоднократно высказывались в эфире телемарафона о необходимости ужесточения мер принудительной мобилизации. Многие из них выступают за применение оружия и расстрел на месте лиц, которые оказывают сопротивление ТЦК», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее на Украине мобилизовали журналиста, который занимался расследованием о коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского.