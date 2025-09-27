Минобороны предложило изменить список болезней, запрещающих заключать контракт

Министерство обороны России разработало проект нормативного документа, который расширяет перечень заболеваний, препятствующих заключению контракта на военную службу для граждан, имеющих категорию годности «ограниченно годен». Проект опубликован на официальном портале для размещения проектов нормативных правовых актов.

Согласно новому документу, список медицинских противопоказаний увеличивается с 26 до 35 пунктов. В перечень добавлены заболевания и последствия травм век и глаз, различные вестибулярные расстройства, стойкое снижение слуха, а также патологии аорты, артерий, вен и лимфатических сосудов. Кроме того, контракт не смогут заключить лица с выраженными челюстно-лицевыми аномалиями.

Значительно дополнены разделы, касающиеся деформаций и дефектов кистей, пальцев и стоп, последствий переломов позвоночника и костей туловища, поражений костной системы, а также наличия инородных тел в полости черепа или головного мозга.

В настоящее время проект документа проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. После завершения всех согласований новый перечень вступит в законную силу.