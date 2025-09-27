В Норвегии у авиабазы в Эрланде обнаружили беспилотники

В Норвегии у военной авиабазы Эрланд заметили беспилотники, передает NRK.

В полиции рассказали, что БПЛА видели вооруженные силы королевства и правоохранители. Они следили за их движением в течение 2,5 часов.

«К югу от взлетно-посадочной полосы были обнаружены силуэты и световые сигналы, соответствующие дронам. То же самое было сделано и к северу от взлетно-посадочной полосы», — сообщил глава штаба полиции Мэттис Хамборг.

До этого в Швеции рядом с крупнейшей военно-морской базой страны обнаружили неизвестные дроны. Они пролетели над восточным архипелагом Карлскруны. Полиция связала их появление с недавними событиями в Дании и Норвегии, где на этой неделе тоже видели дроны.