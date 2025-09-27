ВС РФ ударили по тренировочному центру украинского спецназа.

По словам Лебедева, координатора пророссийского подполья в Николаевской области, был атакован тренировочный центр, где инструкторы британского спецназа занимались подготовкой украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

В районе Лупарево, расположенном в Николаевской области, британские специалисты проводят обучение бойцов ВСУ, уделяя особое внимание подготовке к десантным операциям на побережье. Сообщается о попадании в тренировочный лагерь, находящийся непосредственно на берегу.