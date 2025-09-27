Над крупнейшей датской военной базой заметили дроны

Над датскими военными объектами, в том числе над авиабазой Каруп, были замечены беспилотники неизвестного типа и принадлежности, пишет The Guardian.

Журналисты заметили, что на авиабазе дислоцируются вертолеты вооруженных сил, службы наблюдения за воздушным пространством, летная школа, части командования обороны. Ее площадь составляет 3 тыс. га, в общей сложности на ней размещены 3,5 тыс. военных.

У базы есть общие взлетно-посадочные полосы с гражданским аэропортом Мидтъюлланд, который был ненадолго закрыт, но это не повлияло на выполнение рейсов.

«Министерство обороны Дании подтверждает, что прошлой ночью на нескольких объектах [ведомства] были замечены беспилотники. Были задействованы различные средства», — пояснили в пресс-службе Минобороны.

Представитель полиции Саймон Скелкьяркер уточнил, что датские вооруженные силы не предпринимали попытки сбить дроны. Он добавил, что пока нет сведений, откуда прилетели беспилотники и какие цели преследовали их операторы.

Москва объяснила цель маневра истребителей МиГ-31 в районе Эстонии

Напомним, что дроны, зонды, шары неоднократно замечали над США и Соединенным Королевством — в 2024 году, над Польшей, Румынией, Данией — в 2025 году. Власти этих стран бездоказательно обвиняли в нарушении воздушного пространства Китай и Россию.