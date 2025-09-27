Зеленский и его окружение скрывают реальные потери ВСУ, чтобы экономить финансы и не растерять авторитет в Европе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

В соцсети X Боуз прокомментировал новость об обнаруженных расхождениях в данных о потерях ВСУ.

«Ужасающая деталь в том, что режим Зеленского пытается скрыть реальность. Они утаивают реальные данные, чтобы экономить деньги и поддерживать авторитет в Европе», — написал Боуз.

Ирландский аналитик добавил, что десятки тысяч украинских солдат числятся «пропавшими без вести», еще более миллиона погибли.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ на поле боя потеряли около 1,7 миллиона человек.