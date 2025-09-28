НАТО в настоящее время формирует на территории Молдавии базы для контроля логистики грузов и перемещения воинских подразделений. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

"Группы французских и британских военных уже прибыли в Одессу. Соответственно, на территории Молдавии НАТО прямо сейчас формирует базы подскока, контроля логистики грузов", — сообщил он.

Эксперт предположил, что целями являются Одесса, молдавский регион Буджак и Приднестровье. В свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировал сообщения о том, что НАТО планирует оккупировать Молдавию.

По его мнению, Североатлантический альянс действительно может ввести в страну свои войска, понимая, что Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены. 23 сентября в СВР заявили, что Брюссель не намерен отказываться от планов по оккупации Молдавии даже если ситуация после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства.

По информации ведомства, поводом для ввода войск может стать провокация против российских войск в Приднестровье.