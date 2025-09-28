Американские танки заметили в 100 километрах от российской границы

Очевидцы заметили американские танки в 100 километрах от российской границы. Соответствующие фото публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Речь идет о западных танках M1A1 Abrams. Их запечатлели на камеры в Эстонии.

Ранее пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт обвинила Москву в том, что российские самолеты якобы вторглись в небо над Эстонией. Она добавила, что НАТО немедленно отреагировало на инцидент, однако не уточнила, как именно.

Позже НАТО допустило случайность в инциденте с предполагаемым нарушением воздушного пространства Эстонии российскими самолетами. При этом в Минобороны России пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись.