Генерал раскрыл секрет выживания российских бойцов под сгоревшим танком

Двое российских бойцов, которые два месяца провели под сгоревшим танком в Запорожской области, смогли выжить благодаря своему мужеству и нежеланию сдаваться врагу. Об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Генерал рассказал, что военные оказались в так называемой «серой зоне». Это нейтральная полоса, которая обстреливалась с обеих сторон. Несмотря на это, бойцы смогли внести вклад в общее дело, наблюдая за противником из-под танка и передавая о нем информацию.

По мнению Попова, военнослужащие могли питаться подножным кормом, если запасов, которые скидывали с дронов, было недостаточно.

«Ребята проявили определенную выдержку, мужество. Им помогала надежда, вера в спасение», — отметил Попов, добавив, что бойцов, скорее всего, представят к наградам.

До этого военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале опубликовал видео с российскими военными, которые прятались два месяца под танком. На кадрах можно увидеть изможденных, черных от копоти участников СВО. Они рассказали, что не могли покинуть свое вынужденное укрытие из-за непрерывных атак со стороны украинских войск. Продовольствие им периодически скидывали беспилотники.