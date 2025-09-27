В ФРГ провалились испытания новой разработки для армии

В ФРГ провалились испытания новой безопасной системы цифровой радиосвязи для военных. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на Минобороны Германии и собственные источники.

Издание называет оснащение армии разработкой одним из важнейших проектов бундесвера. Однако, как выяснили журналисты, с ним наблюдаются серьезные проблемы.

«Практическое испытание в мае было прервано, новые системы объявлены "непригодными для войск". В министерстве царит волнение, поскольку амбициозный график внедрения цифровой радиосвязи может быть сорван», — говорится в публикации.

Журнал пояснил, что проект должен заменить систему аналоговой радиосвязи, используемую военными Германии еще с 1980-х годов, цифровыми системами Rohde & Schwarz, стоимость которых оценивается в несколько миллиардов евро. Планируется, что одна из дивизий сухопутных войск ФРГ должна быть переоснащена к концу 2027 года.

Однако во время майских испытаний выяснилось, что пользовательский интерфейс разработки настолько сложен, что у военнослужащих возникли трудности с ее использованием.

«Получалось создавать радиосети с несколькими участниками только медленно и с трудом. Попытка командира одного из танковых подразделений сменить машину и быстро подключиться к ее радиосети не увенчалась успехом», — пишет Spiegel, добавив, что на учениях наблюдались сбои даже с телефонной связью.

Ранее в Германии признали неумение отражать атаку некоторых видов дронов. По словам министра внутренних дел страны Александра Добриндта, есть системы, остановить которые существующая в ФРГ техника не способна.