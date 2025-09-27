СМИ: Япония подняла патруль из-за атомной подлодки РФ вблизи Хоккайдо

Япония якобы зафиксировала атомную подводную лодку проекта «Борей» Военно-морского флота России на расстоянии 40 километров от своих берегов. Об этом сообщает издание USNI News.

© Вечерняя Москва

Субмарина двигалась в сопровождении ракетного крейсера и спасательного буксира. Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.

Подлодку заметили близ мыса Соя на острове Хоккайдо. В ответ японские военные подняли патрульный самолет и отправили ракетный катер для сбора разведывательной информации. Уточняется, что речь идет о подводной лодке проекта 955, оснащенной баллистическими ракетами «Булава», говорится в материале.

На данный момент в составе ВМФ России находятся три подводные лодки базовой версии «Борей», остальные построены по модернизированному проекту 955А. Замеченная у берегов Японии лодка принадлежит к первой серии, которая отличается выступающей рубкой.

До этого истребители немецких Военно-воздушных сил (ВВС ФРГ) взлетели по тревоге якобы из-за появления российского самолета Ил-20M в воздушном пространстве над Балтийским морем.

19 сентября МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31, сообщил глава балтийского ведомства Маркус Цахкна.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши.