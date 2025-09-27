Эрдоган заявил о подливающих бензин в огонь конфликта на Украине «баронах войны»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эскалации конфликта на Украине способствуют «бароны войны».
Слова политика приводит РИА Новости.
Он добавил, что аналогичные усилия предпринимаются Турцией в cекторе Газа.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит способствовать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, турецкие власти хотят, чтобы «войны сменились миром, а конфликты — спокойствием и стабильностью». Он также подчеркнул, что завершать конфликты труднее, чем их начинать.