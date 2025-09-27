В НАТО раскрыли детали ЧП с российскими истребителями рядом с Эстонией

Истребители, которые были задействованы в инциденте рядом с Эстонией, несли ракеты класса «воздух» — «воздух», рассказал полковник Гаэтано Фарина, командующий итальянской оперативной группой НАТО. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты заметили, что группа полковника патрулировала воздушное пространство страны во время инцидента.

По словам офицера, истребители, «отключившие свои радиопередатчики», были перехвачены «сразу после входа в воздушное пространство Эстонии». Два итальянских самолета «покачали крыльями» — это маневр, «сигнализирующий о перехвате российских самолетов».

Полковник уточнил, что наличие у истребителей ракет, а не бомб позволило «сделать вывод о крайне маловероятной атаке на население страны».

Летчики ВКС РФ «позволили» итальянским самолетам «сопроводить их обратно» в международное воздушное пространство до «российской границы в Калининградской области», заметил Фарина.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что три МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали — полет пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло.