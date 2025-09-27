По данным дипломата Родиона Мирошника, в последние несколько суток украинские вооруженные силы осуществили ряд провокационных действий, направленных на объекты атомной инфраструктуры в Запорожской и Курской областях.

В своём телеграм-канале Мирошник отметил, что, несмотря на полную осведомленность главы МАГАТЭ о происходящем, его реакция остается крайне сдержанной.

Западные страны предпочитают не обращать внимания на "радиационно опасные провокации", организуемые киевским режимом.